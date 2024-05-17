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SVR КСЕРИАЛЬ 10 КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОЧКО "УВЛАЖНЕНИЕ И КОМФОРТ 24 ЧАСА" тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Одесса (252213) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
635,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
654,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
699,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
658,93 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
689,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
679,48 грн
Валерия
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
689,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
683,76
Экономия: -62,70 грн
621,06 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
691,22
Экономия: -61,58 грн
629,64 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (3)
689,30 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
689,30 грн
Зарина
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Королева Академика, 34-А
Всего: упаковка (1)
689,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (2)
712,80
Экономия: -21,38 грн
691,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
749,00
Экономия: -102,30 грн
646,70 грн
Южная
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
689,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
762,75
Экономия: -22,88 грн
739,87 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
689,30 грн
Черноморская
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Закрыто Открывается через 19 мин
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
689,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
683,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
639,27 грн