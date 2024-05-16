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SVR КСЕРИАЛЬ 10 КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОЧКО "УВЛАЖНЕНИЕ И КОМФОРТ 24 ЧАСА" тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Львов (252213) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
630,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
735,01
Экономия: -48,78 грн
686,23 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
630,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
630,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
630,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
630,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
737,98
Экономия: -58,10 грн
679,88 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
Всего: упаковка (1)
630,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (1)
699,38 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
682,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
681,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
694,78
Экономия: -50,62 грн
644,16 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
664,17 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
559,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
644,13 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
620,73 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
663,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
653,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
630,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (1)
744,90
Экономия: -62,20 грн
682,70 грн