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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) НЕЙТРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 270 мл - Запорожье (228920) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
206,92
Экономия: -36,99 грн
169,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
166,27 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
193,00
Экономия: -30,00 грн
163,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
176,03 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
220,00 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
166,27 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
186,84
Экономия: -25,40 грн
161,44 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3)
220,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
157,00
Экономия: -8,00 грн
149,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
204,60
Экономия: -35,59 грн
169,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
207,93
Экономия: -38,64 грн
169,29 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (3)
220,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
174,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
204,42
Экономия: -55,74 грн
148,68 грн
Аптеки 24 часа
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
202,00
Экономия: -39,00 грн
163,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
208,79
Экономия: -59,48 грн
149,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
184,38
Экономия: -35,70 грн
148,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
205,52
Экономия: -36,13 грн
169,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
205,47
Экономия: -35,94 грн
169,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
208,79
Экономия: -60,09 грн
148,70 грн