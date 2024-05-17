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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) НЕЙТРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 270 мл - Одесса (228920) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
162,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1)
220,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
202,81
Экономия: -9,65 грн
193,16 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
191,40 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
199,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
150,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
185,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
180,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
169,49
Экономия: -22,56 грн
146,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
185,48
Экономия: -33,39 грн
152,09 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (2)
148,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
164,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (2)
220,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
209,42
Экономия: -30,94 грн
178,48 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (2)
220,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (1)
191,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (2)
220,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
149,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
180,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
160,73 грн