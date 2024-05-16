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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) НЕЙТРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 270 мл - Львов (228920) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
149,03 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
172,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
175,91
Экономия: -28,02 грн
147,89 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
182,91 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
154,80
Экономия: -7,60 грн
147,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
180,68
Экономия: -33,11 грн
147,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
164,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (2)
166,27 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (2)
220,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (2)
220,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
168,75
Экономия: -14,94 грн
153,81 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (2)
220,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
174,66
Экономия: -8,76 грн
165,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
164,47
Экономия: -14,46 грн
150,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (1)
173,27
Экономия: -1,55 грн
171,72 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
220,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
151,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
206,47
Экономия: -9,57 грн
196,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
167,66
Экономия: -8,76 грн
158,90 грн