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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) НЕЖНЫЙ ТОНИК С УКРЕПЛЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 200 мл - Запорожье (228923) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
127,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
148,07
Экономия: -20,96 грн
127,11 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
127,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
137,24 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
127,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
144,81 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
127,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
127,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
178,85
Экономия: -44,41 грн
134,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
145,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
137,24 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
127,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
127,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
177,65
Экономия: -49,18 грн
128,47 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
182,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
127,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
127,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
153,84
Экономия: -27,01 грн
126,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
136,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
159,65 грн