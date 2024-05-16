Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за проблемной кожейSTOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) НЕЖНЫЙ ТОНИК С УКРЕПЛЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМЦены в аптеках

STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) НЕЖНЫЙ ТОНИК С УКРЕПЛЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 200 мл - Киев (228923) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 511 аптеке
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
128,70 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (4)
182,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
182,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
160,49 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
159,04 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
128,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
137,36 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (2)
150,96 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
182,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
128,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (7)
144,59 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
182,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
137,98 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
144,82 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2)
182,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
180,70
Экономия: -52,37 грн
128,33 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
135,20
Экономия: -8,39 грн
126,81 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
128,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
145,99
Экономия: -18,38 грн
127,61 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (2)
182,00 грн