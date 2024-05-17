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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) КРЕМ SPF30 ЕЖЕДНЕВНЫЙ 50 мл - Запорожье (375912) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
206,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
248,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
279,54
Экономия: -75,03 грн
204,51 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
255,99
Экономия: -51,64 грн
204,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
213,37 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
206,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
224,96 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
206,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
206,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
253,11
Экономия: -48,42 грн
204,69 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (3)
213,37 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
206,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
252,74
Экономия: -58,39 грн
194,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
241,02
Экономия: -36,53 грн
204,49 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
282,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
206,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
231,48
Экономия: -27,34 грн
204,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
206,53
Экономия: -12,13 грн
194,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
248,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
235,88
Экономия: -31,74 грн
204,14 грн