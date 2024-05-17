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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) КРЕМ SPF15 ЕЖЕДНЕВНЫЙ 30 мл - Запорожье (228921) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
181,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
204,82
Экономия: -35,26 грн
169,56 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
181,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
187,32 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
202,00
Экономия: -30,00 грн
172,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
197,49 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
181,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
181,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
173,46
Экономия: -7,61 грн
165,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (3)
187,33 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
181,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
181,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
221,18
Экономия: -13,31 грн
207,87 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3)
248,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
181,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
214,65
Экономия: -36,56 грн
178,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
182,18
Экономия: -13,43 грн
168,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
192,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
243,05
Экономия: -44,70 грн
198,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
181,00 грн