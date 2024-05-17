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Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаEUCERIN СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СПРЕЙ С ФАКТОРОМ УФ-ЗАЩИТЫ SPF50Цены в аптеках

EUCERIN СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СПРЕЙ С ФАКТОРОМ УФ-ЗАЩИТЫ SPF50 200 мл - Запорожье (278395) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
729,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
681,93
Экономия: -79,48 грн
602,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
744,66
Экономия: -88,70 грн
655,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
724,97
Экономия: -54,56 грн
670,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
728,31
Экономия: -126,24 грн
602,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
709,63
Экономия: -107,52 грн
602,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
532,86
Экономия: -43,80 грн
489,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 24 мин
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
668,14
Экономия: -77,61 грн
590,53 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
756,78
Экономия: -73,73 грн
683,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
632,22
Экономия: -41,34 грн
590,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
681,19
Экономия: -43,78 грн
637,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
716,00
Экономия: -114,02 грн
601,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
652,86
Экономия: -50,02 грн
602,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
678,41
Экономия: -75,59 грн
602,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
666,66
Экономия: -44,35 грн
622,31 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (1)
752,07
Экономия: -59,03 грн
693,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Юбилейный, 29-А
Всего: упаковка (1)
665,63
Экономия: -58,22 грн
607,41 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 54 мин
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
683,61
Экономия: -85,25 грн
598,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
Всего: упаковка (1)
729,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (1)
737,88
Экономия: -76,22 грн
661,66 грн