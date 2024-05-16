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Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаEUCERIN СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СПРЕЙ С ФАКТОРОМ УФ-ЗАЩИТЫ SPF50Цены в аптеках

EUCERIN СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СПРЕЙ С ФАКТОРОМ УФ-ЗАЩИТЫ SPF50 200 мл - Киев (278395) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
729,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
620,16
Экономия: -105,18 грн
514,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
539,24
Экономия: -28,74 грн
510,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
694,62
Экономия: -97,39 грн
597,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
711,46
Экономия: -111,71 грн
599,75 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
669,15
Экономия: -20,07 грн
649,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
742,52
Экономия: -120,07 грн
622,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
754,43
Экономия: -54,98 грн
699,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (2)
758,92
Экономия: -97,26 грн
661,66 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (2)
622,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
541,49
Экономия: -30,99 грн
510,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (1)
729,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
688,22
Экономия: -98,02 грн
590,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
761,41
Экономия: -138,96 грн
622,45 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
604,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
712,69
Экономия: -112,94 грн
599,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
761,41
Экономия: -141,10 грн
620,31 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
770,15
Экономия: -23,10 грн
747,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
540,06
Экономия: -29,56 грн
510,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1)
729,00 грн