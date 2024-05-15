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Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаEUCERIN СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СПРЕЙ С ФАКТОРОМ УФ-ЗАЩИТЫ SPF50Цены в аптеках

EUCERIN СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СПРЕЙ С ФАКТОРОМ УФ-ЗАЩИТЫ SPF50 200 мл - Харьков (278395) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
664,57
Экономия: -69,09 грн
595,48 грн
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
678,95
Экономия: -76,54 грн
602,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
696,28
Экономия: -97,87 грн
598,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
702,03
Экономия: -104,39 грн
597,64 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
669,84
Экономия: -70,82 грн
599,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
721,61
Экономия: -123,69 грн
597,92 грн
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
661,45
Экономия: -62,56 грн
598,89 грн
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Открыто Закроется через 31 мин
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
749,22
Экономия: -93,26 грн
655,96 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
686,77
Экономия: -88,11 грн
598,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
664,01
Экономия: -65,64 грн
598,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 31 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
751,07
Экономия: -86,55 грн
664,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
692,46
Экономия: -94,24 грн
598,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
656,02
Экономия: -57,27 грн
598,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
690,77
Экономия: -69,54 грн
621,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
674,89
Экономия: -76,55 грн
598,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
708,22
Экономия: -110,56 грн
597,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (1)
643,64
Экономия: -51,84 грн
591,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
684,83
Экономия: -86,55 грн
598,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
662,79
Экономия: -64,19 грн
598,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
682,19
Экономия: -79,78 грн
602,41 грн