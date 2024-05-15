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Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаEUCERIN СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СПРЕЙ С ФАКТОРОМ УФ-ЗАЩИТЫ SPF50Цены в аптеках

EUCERIN СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СПРЕЙ С ФАКТОРОМ УФ-ЗАЩИТЫ SPF50 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (278395) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
737,67
Экономия: -63,88 грн
673,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
692,88
Экономия: -94,52 грн
598,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
593,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
677,06
Экономия: -73,90 грн
603,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
742,80
Экономия: -109,66 грн
633,14 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
720,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
684,82
Экономия: -82,75 грн
602,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
631,23
Экономия: -41,36 грн
589,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
649,28
Экономия: -52,32 грн
596,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
684,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
726,40
Экономия: -128,48 грн
597,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
655,45
Экономия: -56,95 грн
598,50 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
747,08
Экономия: -54,04 грн
693,04 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (1)
712,43
Экономия: -114,51 грн
597,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
680,80
Экономия: -82,55 грн
598,25 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (1)
735,32
Экономия: -73,66 грн
661,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
704,92
Экономия: -106,56 грн
598,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (1)
686,58
Экономия: -84,31 грн
602,27 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (1)
738,95
Экономия: -77,29 грн
661,66 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
729,00 грн