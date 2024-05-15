К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Леси Украинки, 19 Всего: упаковка (1) 472,23 Экономия: -72,63 грн 399,60 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А Всего: упаковка (1) 478,71 Экономия: -66,51 грн 412,20 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б Всего: упаковка (2) 468,18 Экономия: -48,78 грн 419,40 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б Всего: упаковка (1) 432,72 Экономия: -33,09 грн 399,63 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18 Всего: упаковка (1) 440,35 Экономия: -36,95 грн 403,40 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кривой Рог, просп. Победы, 35 Всего: упаковка (1) 478,71 Экономия: -43,56 грн 435,15 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47 Всего: упаковка (1) 450,80 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2 Всего: упаковка (1) 408,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Марсельская, 56 Всего: упаковка (1) 450,80 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129 Всего: упаковка (1) 444,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Королева Академика, 33 Всего: упаковка (1) 408,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, просп. Красной Калины, 105 Всего: упаковка (3) 471,92 Экономия: -30,47 грн 441,45 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, просп. Красной Калины, 64 Всего: упаковка (2) 470,43 Экономия: -28,98 грн 441,45 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, ул. Госпитальная, 8 Всего: упаковка (2) 473,67 Экономия: -61,47 грн 412,20 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101 Всего: упаковка (1) 476,46 Экономия: -66,06 грн 410,40 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ужгород, ул. Закарпатская, 47 Всего: упаковка (1) 443,74 Экономия: -36,96 грн 406,78 грн Забронировать