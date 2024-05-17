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АВЕН АНТИРУЖЕР FORT КРЕМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОЖИ СКЛОННОЙ К КУПЕРОЗУ 30 мл - Запорожье (258828) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
621,00
Экономия: -81,00 грн
540,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
555,56
Экономия: -27,56 грн
528,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
548,64
Экономия: -20,64 грн
528,00 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
637,00
Экономия: -97,00 грн
540,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
621,00
Экономия: -81,00 грн
540,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (2)
559,68 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
580,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
587,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 55 мин
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
530,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
530,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
530,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (2)
530,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
530,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
615,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (6)
643,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 55 мин
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (3)
559,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 55 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (2)
530,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 55 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
559,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
559,68 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
686,00 грн