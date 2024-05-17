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АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ НОЧНОЙ СПА КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ УСТРАНЯЕТ ПРИЗНАКИ УСТАЛОСТИ КОЖИ тм ВИШИ 75 мл - Запорожье (224434) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
1007,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
1134,00
Экономия: -144,00 грн
990,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1098,00
Экономия: -126,00 грн
972,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
1007,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
1108,40
Экономия: -62,83 грн
1045,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
1249,91
Экономия: -85,76 грн
1164,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
1174,28
Экономия: -96,53 грн
1077,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
1239,57
Экономия: -111,06 грн
1128,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
1044,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
989,51
Экономия: -62,46 грн
927,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
1000,28
Экономия: -102,53 грн
897,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
1200,60
Экономия: -127,35 грн
1073,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
1245,04
Экономия: -171,18 грн
1073,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
994,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
1044,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
1174,28
Экономия: -148,28 грн
1026,00 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
1117,00
Экономия: -145,00 грн
972,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
1177,31
Экономия: -195,18 грн
982,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
1139,02
Экономия: -144,67 грн
994,35 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
1194,08
Экономия: -116,33 грн
1077,75 грн