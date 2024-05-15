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АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ НОЧНОЙ СПА КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ УСТРАНЯЕТ ПРИЗНАКИ УСТАЛОСТИ КОЖИ тм ВИШИ 75 мл - Днепр (Днепропетровск) (224434) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1180,24
Экономия: -111,49 грн
1068,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1007,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
954,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
1099,23
Экономия: -77,14 грн
1022,09 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
1100,93
Экономия: -73,51 грн
1027,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
904,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
1012,66
Экономия: -151,65 грн
861,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
970,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
1180,58
Экономия: -181,58 грн
999,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
954,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 1
Всего: упаковка (1)
1256,92
Экономия: -123,66 грн
1133,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
1244,33
Экономия: -84,94 грн
1159,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
904,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
1007,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
1007,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
1036,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
1251,33
Экономия: -186,97 грн
1064,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
1129,95
Экономия: -135,60 грн
994,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
904,46 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (4)
1134,00
Экономия: -144,00 грн
990,00 грн