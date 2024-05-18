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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЭВКАЛИПТ И КАМФОРА" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЭВКАЛИПТ И КАМФОРА" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 42 мл - Запорожье (231922) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
53,34
Экономия: -4,11 грн
49,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
56,17
Экономия: -8,08 грн
48,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
51,52
Экономия: -3,39 грн
48,13 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (1)
52,15
Экономия: -5,00 грн
47,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (1)
58,46
Экономия: -10,64 грн
47,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (1)
50,28
Экономия: -2,82 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (1)
58,69
Экономия: -8,29 грн
50,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (1)
49,19
Экономия: -1,73 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
Всего: упаковка (1)
50,76
Экономия: -3,30 грн
47,46 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, ул. Коржевская, 95/56
Всего: упаковка (1)
51,79
Экономия: -3,64 грн
48,15 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
50,99
Экономия: -4,73 грн
46,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
58,28
Экономия: -7,77 грн
50,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
49,87
Экономия: -2,41 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: упаковка (2)
57,05
Экономия: -5,28 грн
51,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
49,49
Экономия: -2,03 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
56,74
Экономия: -6,84 грн
49,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (2)
56,34
Экономия: -8,84 грн
47,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
Всего: упаковка (1)
49,77
Экономия: -2,31 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (2)
49,19
Экономия: -1,73 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
56,20
Экономия: -8,11 грн
48,09 грн