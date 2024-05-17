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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЭВКАЛИПТ И КАМФОРА" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЭВКАЛИПТ И КАМФОРА" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 42 мл - Одесса (231922) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
56,74
Экономия: -6,84 грн
49,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (2)
56,34
Экономия: -8,84 грн
47,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
49,49
Экономия: -2,03 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
49,87
Экономия: -2,41 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: упаковка (2)
57,05
Экономия: -5,28 грн
51,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
58,28
Экономия: -7,77 грн
50,51 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
50,99
Экономия: -4,73 грн
46,26 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
Всего: упаковка (1)
49,77
Экономия: -2,31 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (2)
49,19
Экономия: -1,73 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
56,20
Экономия: -8,11 грн
48,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (1)
49,19
Экономия: -1,73 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
51,52
Экономия: -3,39 грн
48,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (1)
58,46
Экономия: -10,64 грн
47,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (1)
52,15
Экономия: -5,00 грн
47,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
53,34
Экономия: -4,11 грн
49,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
56,17
Экономия: -8,08 грн
48,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
74,99
Экономия: -9,60 грн
65,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (1)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
37,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (1)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн