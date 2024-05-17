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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЭВКАЛИПТ И КАМФОРА" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЭВКАЛИПТ И КАМФОРА" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 42 мл - Львов (231922) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 1-А
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -11,60 грн
65,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
74,99
Экономия: -9,60 грн
65,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (1)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (1)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (1)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (1)
56,70
Экономия: -13,77 грн
42,93 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
66,20
Экономия: -16,08 грн
50,12 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
37,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
55,18
Экономия: -7,09 грн
48,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: упаковка (2)
57,47
Экономия: -5,70 грн
51,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
57,77
Экономия: -7,26 грн
50,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
50,78
Экономия: -4,52 грн
46,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
49,06
Экономия: -1,60 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
49,11
Экономия: -1,65 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
57,25
Экономия: -7,35 грн
49,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
Всего: упаковка (1)
50,50
Экономия: -3,04 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (2)
54,72
Экономия: -7,22 грн
47,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (2)
49,70
Экономия: -2,24 грн
47,46 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, ул. Коржевская, 95/56
Всего: упаковка (1)
52,97
Экономия: -2,97 грн
50,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (1)
50,30
Экономия: -2,84 грн
47,46 грн