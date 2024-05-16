Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЭВКАЛИПТ И КАМФОРА" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЭВКАЛИПТ И КАМФОРА" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 42 мл - Харьков (231922) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
Всего: упаковка (1)
49,05
Экономия: -1,59 грн
47,46 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (1)
57,81
Экономия: -7,41 грн
50,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (1)
49,70
Экономия: -2,24 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (1)
52,04
Экономия: -4,89 грн
47,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (1)
57,60
Экономия: -9,78 грн
47,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (1)
49,02
Экономия: -1,56 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
55,82
Экономия: -7,73 грн
48,09 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
52,54
Экономия: -3,31 грн
49,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
51,59
Экономия: -3,46 грн
48,13 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
37,27 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
66,20
Экономия: -16,08 грн
50,12 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (1)
56,70
Экономия: -13,77 грн
42,93 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (1)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (1)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (1)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
51,06
Экономия: -4,80 грн
46,26 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
58,11
Экономия: -7,60 грн
50,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
50,41
Экономия: -2,95 грн
47,46 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: упаковка (2)
57,02
Экономия: -5,25 грн
51,77 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
50,78
Экономия: -3,32 грн
47,46 грн