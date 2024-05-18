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БАЛЬЗАМ "РАСТИРКА ДЛЯ ТЕЛА" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 42 мл - Запорожье (231921) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
57,92
Экономия: -2,61 грн
55,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
53,17
Экономия: -2,87 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
53,00
Экономия: -2,70 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -2,50 грн
50,30 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (1)
57,27
Экономия: -1,96 грн
55,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
48,96
Экономия: -1,50 грн
47,46 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (1)
48,96
Экономия: -1,50 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
49,04
Экономия: -1,58 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (2)
52,40
Экономия: -2,10 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (3)
52,51
Экономия: -2,21 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (1)
52,13
Экономия: -1,83 грн
50,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Киевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
51,96
Экономия: -1,66 грн
50,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
49,33
Экономия: -1,87 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1)
53,80
Экономия: -3,50 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (1)
53,76
Экономия: -3,46 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Гоголя, 46/91
Всего: упаковка (2)
52,60
Экономия: -2,30 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (2)
53,31
Экономия: -3,01 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (2)
53,52
Экономия: -3,22 грн
50,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
Всего: упаковка (1)
49,26
Экономия: -1,80 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
73,00
Экономия: -7,99 грн
65,01 грн