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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "РАСТИРКА ДЛЯ ТЕЛА" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "РАСТИРКА ДЛЯ ТЕЛА" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 42 мл - Одесса (231921) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
52,40
Экономия: -2,10 грн
50,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (1)
50,02
Экономия: -2,56 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
57,67
Экономия: -2,36 грн
55,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
50,18
Экономия: -2,72 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (1)
49,41
Экономия: -1,95 грн
47,46 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
Всего: упаковка (1)
49,77
Экономия: -2,31 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
49,19
Экономия: -1,73 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
50,42
Экономия: -2,96 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (2)
53,52
Экономия: -3,22 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (1)
53,76
Экономия: -3,46 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Гоголя, 46/91
Всего: упаковка (2)
52,60
Экономия: -2,30 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1)
53,80
Экономия: -3,50 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (2)
53,31
Экономия: -3,01 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (1)
57,27
Экономия: -1,96 грн
55,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (3)
52,51
Экономия: -2,21 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (2)
52,40
Экономия: -2,10 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (1)
52,13
Экономия: -1,83 грн
50,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Киевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
51,96
Экономия: -1,66 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
53,00
Экономия: -2,70 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -2,50 грн
50,30 грн