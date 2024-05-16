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БАЛЬЗАМ "РАСТИРКА ДЛЯ ТЕЛА" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 42 мл - Киев (231921) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 25
Всего: упаковка (1)
49,59
Экономия: -2,13 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (2)
52,32
Экономия: -2,02 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (2)
52,48
Экономия: -2,18 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Гоголя, 46/91
Всего: упаковка (2)
52,62
Экономия: -2,32 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1)
52,49
Экономия: -2,19 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (1)
53,54
Экономия: -3,24 грн
50,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Киевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
53,48
Экономия: -3,18 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (1)
53,31
Экономия: -3,01 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (3)
52,12
Экономия: -1,82 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (2)
52,98
Экономия: -2,68 грн
50,30 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 1-А
Всего: упаковка (1)
74,50
Экономия: -11,44 грн
63,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
49,91
Экономия: -2,45 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
Всего: упаковка (1)
50,17
Экономия: -2,71 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
72,10
Экономия: -7,09 грн
65,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
50,15
Экономия: -2,69 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
50,59
Экономия: -3,13 грн
47,46 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (1)
49,51
Экономия: -2,05 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
49,51
Экономия: -2,05 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (1)
58,67
Экономия: -3,36 грн
55,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (1)
50,73
Экономия: -3,27 грн
47,46 грн