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БАЛЬЗАМ "РАСТИРКА ДЛЯ ТЕЛА" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 42 мл - Харьков (231921) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (2)
41,50 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
49,01
Экономия: -1,55 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
72,54
Экономия: -7,53 грн
65,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
Всего: упаковка (1)
49,78
Экономия: -2,32 грн
47,46 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (1)
49,68
Экономия: -2,22 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
50,30
Экономия: -2,84 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
49,61
Экономия: -2,15 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Киевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
53,40
Экономия: -3,10 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (1)
51,95
Экономия: -1,65 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (2)
53,67
Экономия: -3,37 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (3)
52,04
Экономия: -1,74 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (1)
53,59
Экономия: -3,29 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
58,90
Экономия: -3,59 грн
55,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 25
Всего: упаковка (1)
50,75
Экономия: -3,29 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
53,07
Экономия: -2,77 грн
50,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
51,95
Экономия: -1,65 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (1)
57,19
Экономия: -1,88 грн
55,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (2)
53,43
Экономия: -3,13 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1)
52,64
Экономия: -2,34 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Гоголя, 46/91
Всего: упаковка (2)
53,36
Экономия: -3,06 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (1)
52,92
Экономия: -2,62 грн
50,30 грн