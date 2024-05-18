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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ОКОПНИК И САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК И САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 75 мл - Запорожье (231920) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
81,97
Экономия: -14,27 грн
67,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
63,27
Экономия: -3,29 грн
59,98 грн
Аптека шар@
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Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
82,71
Экономия: -11,11 грн
71,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
72,32
Экономия: -11,26 грн
61,06 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
61,48
Экономия: -5,17 грн
56,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
58,00
Экономия: -3,63 грн
54,37 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
69,86
Экономия: -7,29 грн
62,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
83,40
Экономия: -9,85 грн
73,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
56,90
Экономия: -2,53 грн
54,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
65,28
Экономия: -7,61 грн
57,67 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
68,07
Экономия: -9,96 грн
58,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
Всего: упаковка (1)
64,72
Экономия: -8,08 грн
56,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
64,24
Экономия: -2,14 грн
62,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
66,79
Экономия: -9,61 грн
57,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
82,28
Экономия: -5,29 грн
76,99 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
66,74
Экономия: -10,04 грн
56,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
60,86
Экономия: -2,88 грн
57,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
65,83
Экономия: -7,46 грн
58,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
70,71
Экономия: -7,89 грн
62,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 112
Всего: упаковка (1)
56,61
Экономия: -3,28 грн
53,33 грн