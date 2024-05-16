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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ОКОПНИК И САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК И САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 75 мл - Киев (231920) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (1)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
81,61
Экономия: -6,34 грн
75,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -16,37 грн
51,13 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (3)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: упаковка (1)
100,50
Экономия: -24,37 грн
76,13 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
63,70
Экономия: -15,43 грн
48,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (2)
68,51
Экономия: -6,04 грн
62,47 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -16,37 грн
51,13 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
101,30
Экономия: -24,60 грн
76,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Северная, 46
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -16,37 грн
51,13 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (1)
63,70
Экономия: -15,43 грн
48,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
63,70
Экономия: -15,43 грн
48,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (1)
102,60
Экономия: -24,88 грн
77,72 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 4/6
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -16,37 грн
51,13 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -16,37 грн
51,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (1)
70,20
Экономия: -8,23 грн
61,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (1)
62,55
Экономия: -5,18 грн
57,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 15
Всего: упаковка (2)
61,93
Экономия: -5,29 грн
56,64 грн