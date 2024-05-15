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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ОКОПНИК И САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК И САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 75 мл - Днепр (Днепропетровск) (231920) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
62,66
Экономия: -9,02 грн
53,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
69,94
Экономия: -6,85 грн
63,09 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
56,39
Экономия: -3,69 грн
52,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (1)
62,71
Экономия: -8,92 грн
53,79 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
62,43
Экономия: -8,89 грн
53,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
65,11
Экономия: -9,77 грн
55,34 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (2)
63,75
Экономия: -7,84 грн
55,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (2)
63,97
Экономия: -9,94 грн
54,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
63,84
Экономия: -9,81 грн
54,03 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
Всего: упаковка (1)
58,06
Экономия: -5,03 грн
53,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
62,93
Экономия: -4,95 грн
57,98 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
66,12
Экономия: -8,45 грн
57,67 грн
Социальный проект благодия
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (2)
66,87
Экономия: -4,24 грн
62,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
73,06
Экономия: -3,17 грн
69,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
57,61
Экономия: -3,24 грн
54,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
71,84
Экономия: -10,78 грн
61,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
71,17
Экономия: -3,28 грн
67,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
83,20
Экономия: -15,50 грн
67,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
66,37
Экономия: -9,19 грн
57,18 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
62,42
Экономия: -5,46 грн
56,96 грн