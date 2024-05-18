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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "БИШОФИТ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "БИШОФИТ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 42 мл - Запорожье (231918) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
58,32
Экономия: -7,83 грн
50,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
56,54
Экономия: -4,36 грн
52,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
56,02
Экономия: -6,31 грн
49,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
54,68
Экономия: -3,60 грн
51,08 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (2)
49,02
Экономия: -1,56 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 7-А
Всего: упаковка (1)
58,27
Экономия: -7,78 грн
50,49 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
56,75
Экономия: -7,23 грн
49,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (2)
49,44
Экономия: -3,74 грн
45,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
49,04
Экономия: -1,58 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Покров, ул. Торговая, 54/2
Всего: упаковка (1)
55,99
Экономия: -5,16 грн
50,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
50,40
Экономия: -2,94 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (1)
50,54
Экономия: -3,08 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всего: упаковка (1)
48,96
Экономия: -1,50 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
50,24
Экономия: -2,78 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (2)
49,07
Экономия: -1,61 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (1)
57,81
Экономия: -7,41 грн
50,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (1)
51,49
Экономия: -3,34 грн
48,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
50,54
Экономия: -3,08 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (1)
60,42
Экономия: -9,90 грн
50,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (1)
52,51
Экономия: -2,21 грн
50,30 грн