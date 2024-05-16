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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "БИШОФИТ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "БИШОФИТ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 42 мл - Киев (231918) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (1)
56,70
Экономия: -13,77 грн
42,93 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (1)
56,70
Экономия: -13,77 грн
42,93 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (2)
56,70
Экономия: -13,77 грн
42,93 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (1)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 5
Всего: упаковка (2)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
Всего: упаковка (1)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (1)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (1)
42,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (1)
60,83
Экономия: -10,05 грн
50,78 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
59,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
Всего: упаковка (1)
49,25
Экономия: -1,79 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 83
Всего: упаковка (1)
62,64
Экономия: -7,08 грн
55,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ромны, ул. Соборная, 6
Всего: упаковка (1)
62,09
Экономия: -6,38 грн
55,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1)
49,52
Экономия: -2,06 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
50,76
Экономия: -3,30 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 65
Всего: упаковка (1)
59,76
Экономия: -9,11 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (2)
50,30
Экономия: -2,84 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
50,41
Экономия: -2,95 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (1)
52,12
Экономия: -1,82 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (1)
61,09
Экономия: -10,57 грн
50,52 грн