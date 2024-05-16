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БАЛЬЗАМ "РАСТИРКА ДЛЯ НОГ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 75 мл - Киев (231912) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (3)
66,20
Экономия: -16,08 грн
50,12 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (4)
66,20
Экономия: -16,08 грн
50,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
63,66
Экономия: -7,95 грн
55,71 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (3)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (1)
66,20
Экономия: -16,08 грн
50,12 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (1)
66,20
Экономия: -16,08 грн
50,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (1)
61,48
Экономия: -5,09 грн
56,39 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (2)
44,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
69,50 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Чернобыльская, 16/80
Всего: упаковка (1)
55,80 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
Всего: упаковка (1)
56,35
Экономия: -6,13 грн
50,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
Всего: упаковка (1)
53,05
Экономия: -4,39 грн
48,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
Всего: упаковка (2)
50,16
Экономия: -1,78 грн
48,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Чернигов, ул. Доценко, 10
Всего: упаковка (1)
63,67
Экономия: -8,40 грн
55,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 25
Всего: упаковка (1)
53,59
Экономия: -2,30 грн
51,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Всего: упаковка (2)
53,81
Экономия: -2,40 грн
51,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (1)
72,70
Экономия: -7,69 грн
65,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
57,97
Экономия: -10,15 грн
47,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 65
Всего: упаковка (1)
65,21
Экономия: -9,94 грн
55,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (2)
58,03
Экономия: -2,98 грн
55,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
62,74
Экономия: -7,40 грн
55,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (1)
66,01
Экономия: -7,95 грн
58,06 грн