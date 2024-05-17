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АКУЛИЙ ХРЯЩ крем 150 мл для суставов - Одесса (462451) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 21 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
219,19
Экономия: -17,07 грн
202,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
237,69
Экономия: -32,60 грн
205,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 21 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
224,80
Экономия: -26,12 грн
198,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 21 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (2)
229,87
Экономия: -27,50 грн
202,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 21 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
213,54
Экономия: -19,02 грн
194,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 21 мин
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (3)
211,32
Экономия: -19,58 грн
191,74 грн
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 21 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
207,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 21 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
207,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
207,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 21 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
207,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 21 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
207,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 21 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
207,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
207,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 21 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
207,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 21 мин
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19-Б
Всего: упаковка (1)
223,58
Экономия: -18,47 грн
205,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
207,20 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается через 21 мин
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
207,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
207,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 21 мин
Николаев, ул. Крылова, 13
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
207,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
207,20 грн