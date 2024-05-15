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АКУЛИЙ ХРЯЩ крем 150 мл для суставов - Днепр (Днепропетровск) (462451) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
217,16
Экономия: -20,51 грн
196,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
211,45
Экономия: -16,18 грн
195,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
228,59
Экономия: -34,16 грн
194,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (1)
237,90
Экономия: -37,20 грн
200,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (2)
212,05
Экономия: -14,73 грн
197,32 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (1)
225,44
Экономия: -23,09 грн
202,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
232,93
Экономия: -26,85 грн
206,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 47
Всего: упаковка (2)
217,08
Экономия: -23,23 грн
193,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
231,99
Экономия: -27,79 грн
204,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
Всего: упаковка (1)
206,18
Экономия: -16,50 грн
189,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, кв-л 101-й, 3
Всего: упаковка (1)
230,33
Экономия: -28,78 грн
201,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
Всего: упаковка (2)
213,93
Экономия: -24,50 грн
189,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Власовка, ул. Восточная, 5-Б
Всего: упаковка (1)
204,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (1)
202,70
Экономия: -15,20 грн
187,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 35-В
Всего: упаковка (1)
243,71
Экономия: -38,67 грн
205,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Всего: упаковка (1)
211,79
Экономия: -11,32 грн
200,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
219,70
Экономия: -25,75 грн
193,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (1)
225,18
Экономия: -21,14 грн
204,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
Всего: упаковка (1)
221,93
Экономия: -17,77 грн
204,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (1)
213,91
Экономия: -26,86 грн
187,05 грн