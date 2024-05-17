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АНТГЕЛИОС УЛЬТРАЛЕГКИЙ ФЛЮИД SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл - Львов (264110) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека биля ратуши
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (6)
1048,64
Экономия: -10,29 грн
1038,35 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
1044,34
Экономия: -7,07 грн
1037,27 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (4)
781,30 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (2)
1035,99 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (7)
1045,32
Экономия: -0,63 грн
1044,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 24
Всего: упаковка (2)
1039,60
Экономия: -8,76 грн
1030,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (3)
1045,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (2)
1037,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (2)
842,49
Экономия: -2,90 грн
839,59 грн
Фармацевт копейкин
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Крымская, 80
Всего: упаковка (2)
756,30 грн
Мишель
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 49
Всего: упаковка (3)
756,30 грн
Роза
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (9)
756,30 грн
Алина
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 23
Всего: упаковка (1)
756,30 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: упаковка (2)
756,30 грн
Валерия
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
756,30 грн
Агата
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 6/2
Всего: упаковка (1)
756,30 грн
Мария
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 11-А
Всего: упаковка (5)
756,30 грн
Виталина
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
Всего: упаковка (1)
756,30 грн
Афина
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 8-В
Всего: упаковка (2)
756,30 грн
Шампань
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
Всего: упаковка (3)
756,30 грн