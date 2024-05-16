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АНТГЕЛИОС УЛЬТРАЛЕГКИЙ ФЛЮИД SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл - Киев (264110) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (2)
850,53 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (2)
750,00 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 24
Всего: упаковка (2)
1039,63
Экономия: -5,40 грн
1034,23 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (7)
1045,66 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (4)
781,30 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (2)
1041,26 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (3)
1042,02
Экономия: -9,92 грн
1032,10 грн
Фармацевт копейкин
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Крымская, 80
Всего: упаковка (2)
756,30 грн
Агата
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, просп. Шевченко, 6/2
Всего: упаковка (1)
756,30 грн
Мария
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 11-А
Всего: упаковка (5)
756,30 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: упаковка (2)
756,30 грн
Афина
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 8-В
Всего: упаковка (2)
756,30 грн
Шампань
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
Всего: упаковка (3)
756,30 грн
Мишель
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 49
Всего: упаковка (3)
756,30 грн
Приморская
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Академическая, 11
Всего: упаковка (1)
756,30 грн
Аркадия
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Черняховского, 24
Всего: упаковка (3)
756,30 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (9)
756,30 грн
Алина
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 23
Всего: упаковка (1)
756,30 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (3)
756,30 грн
Виталина
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
Всего: упаковка (1)
756,30 грн
Валерия
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
756,30 грн