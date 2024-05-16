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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЗВЕЗДОЧКА" 3.5 г - Киев (316953) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (20)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (3)
20,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (18)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
Всего: упаковка (3)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (5)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (2)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (3)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: упаковка (2)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (3)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (3)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (6)
17,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (3)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
14,47
Экономия: -1,49 грн
12,98 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (3)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (11)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (2)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (11)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Васильковская, 55
Всего: упаковка (9)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (5)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн