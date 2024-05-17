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АВЕН УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА 50 мл - Одесса (642295) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
459,07
Экономия: -23,15 грн
435,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
527,92
Экономия: -21,52 грн
506,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 22 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (2)
445,24
Экономия: -15,64 грн
429,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 22 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
489,95
Экономия: -18,35 грн
471,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 22 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
611,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 22 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
493,91
Экономия: -22,31 грн
471,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 22 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
523,82
Экономия: -17,42 грн
506,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
658,35
Экономия: -19,75 грн
638,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 22 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
634,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 22 мин
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
590,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
658,35
Экономия: -19,75 грн
638,60 грн
Полимед
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Закрыто Открывается через 22 мин
Одесса, ул. Балковская, 28
Всего: упаковка (1)
473,04 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, перек. Александровский / Жуковского Василия, 7/36
Всего: упаковка (1)
400,00 грн
Полимед
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Закрыто Открывается через 22 мин
Одесса, пл. Екатерининская, 5
Всего: упаковка (1)
400,00 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1
Всего: упаковка (2)
440,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 22 мин
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
530,35
Экономия: -23,95 грн
506,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 22 мин
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (1)
300,28
Экономия: -11,55 грн
288,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 22 мин
Николаев, ул. Океановская, 39-А
Всего: упаковка (1)
608,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1)
451,55
Экономия: -21,95 грн
429,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
613,10
Экономия: -18,39 грн
594,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
539,01
Экономия: -32,61 грн
506,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 22 мин
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
492,40
Экономия: -20,48 грн
471,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
492,59
Экономия: -20,67 грн
471,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
531,62
Экономия: -25,22 грн
506,40 грн