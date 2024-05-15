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АВЕН УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (642295) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
531,42
Экономия: -25,02 грн
506,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
536,33
Экономия: -29,93 грн
506,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
539,42
Экономия: -33,02 грн
506,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
658,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
538,35
Экономия: -31,95 грн
506,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
658,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
658,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
595,00 грн
В других городах:
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
633,00
Экономия: -96,00 грн
537,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
538,71
Экономия: -32,31 грн
506,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 86-А
Всего: упаковка (1)
658,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
534,76
Экономия: -28,36 грн
506,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
523,26
Экономия: -16,86 грн
506,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
526,86
Экономия: -20,46 грн
506,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
538,71
Экономия: -32,31 грн
506,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
536,78
Экономия: -30,38 грн
506,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
487,49
Экономия: -15,57 грн
471,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
496,08
Экономия: -24,16 грн
471,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
Всего: упаковка (1)
611,07 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44/1
Всего: упаковка (1)
658,31 грн