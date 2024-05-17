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OFF! АКВА-СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ РЕПЕЛЕНТНОЕ СРЕДСТВО 100 мл - Одесса (224336) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (10)
148,00
Экономия: -4,44 грн
143,56 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (9)
148,00
Экономия: -4,44 грн
143,56 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (10)
148,00
Экономия: -4,44 грн
143,56 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (5)
160,80
Экономия: -4,82 грн
155,98 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (10)
147,55
Экономия: -4,43 грн
143,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (10)
147,55
Экономия: -4,43 грн
143,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (5)
160,80
Экономия: -4,82 грн
155,98 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Сквира, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (5)
157,25
Экономия: -4,72 грн
152,53 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (5)
156,20
Экономия: -4,69 грн
151,51 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается через 22 мин
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
Всего: упаковка (10)
147,55
Экономия: -4,43 грн
143,12 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 22 мин
Каменец-Подольский, ул. Героев УПА, 1
Всего: упаковка (1)
123,06
Экономия: -0,40 грн
122,66 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Фастов, ул. Соборная, 28
Всего: упаковка (2)
130,34
Экономия: -11,62 грн
118,72 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (10)
147,55
Экономия: -4,43 грн
143,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (10)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (10)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
Всего: упаковка (5)
157,25
Экономия: -4,72 грн
152,53 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
Всего: упаковка (10)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (5)
160,80
Экономия: -4,82 грн
155,98 грн