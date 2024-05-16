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OFF! АКВА-СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ РЕПЕЛЕНТНОЕ СРЕДСТВО 100 мл - Киев (224336) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (10)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (5)
160,80
Экономия: -4,82 грн
155,98 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (10)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (10)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (10)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (9)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (13)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, просп. Оболонский, 19
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (10)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
Всего: упаковка (8)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (10)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн