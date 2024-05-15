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OFF! АКВА-СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ РЕПЕЛЕНТНОЕ СРЕДСТВО 100 мл - Харьков (224336) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (5)
160,80
Экономия: -4,82 грн
155,98 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (5)
160,80
Экономия: -4,82 грн
155,98 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Вета
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Закрыто Открывается в 08:00
Семиполки, шоссе Остерское, 32
Всего: упаковка (2)
144,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (10)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (10)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (5)
160,80
Экономия: -4,82 грн
155,98 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (9)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (10)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (5)
160,80
Экономия: -4,82 грн
155,98 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
210,50
Экономия: -51,12 грн
159,38 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (10)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (10)
150,30
Экономия: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (5)
163,40
Экономия: -4,90 грн
158,50 грн