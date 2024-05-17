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RILASTIL AQUA МОЛОЧКО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ И СМЯГЧАЮЩЕЕ ДЛЯ ТЕЛА 400 мл - Запорожье (808102) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
648,16
Экономия: -73,87 грн
574,29 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
601,06
Экономия: -65,25 грн
535,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
591,28
Экономия: -57,78 грн
533,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 74-А/1
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Палия Семена, 120
Всего: упаковка (1)
602,73
Экономия: -64,53 грн
538,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
650,31
Экономия: -114,39 грн
535,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 56 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
636,70
Экономия: -74,91 грн
561,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
628,18
Экономия: -89,77 грн
538,41 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 56 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
633,35
Экономия: -102,57 грн
530,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
856,30
Экономия: -104,26 грн
752,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 26 мин
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
622,95
Экономия: -84,54 грн
538,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
580,31
Экономия: -37,06 грн
543,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
889,28
Экономия: -137,78 грн
751,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
618,11
Экономия: -82,25 грн
535,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 56 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (2)
619,94
Экономия: -81,42 грн
538,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
638,66
Экономия: -89,64 грн
549,02 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/6
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
693,05
Экономия: -20,79 грн
672,26 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 253
Всего: упаковка (1)
978,00 грн