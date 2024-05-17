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RILASTIL AQUA МОЛОЧКО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ И СМЯГЧАЮЩЕЕ ДЛЯ ТЕЛА 400 мл - Одесса (808102) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 23 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
638,64
Экономия: -107,86 грн
530,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 23 мин
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
842,71
Экономия: -90,67 грн
752,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
623,97
Экономия: -85,56 грн
538,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 23 мин
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
655,86
Экономия: -119,94 грн
535,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 23 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
642,36
Экономия: -80,57 грн
561,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
626,44
Экономия: -88,03 грн
538,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 23 мин
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
587,52
Экономия: -44,27 грн
543,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 23 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
606,29
Экономия: -70,43 грн
535,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 23 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
863,72
Экономия: -112,22 грн
751,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 23 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
640,29
Экономия: -91,27 грн
549,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 23 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (2)
623,70
Экономия: -85,18 грн
538,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 23 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 120
Всего: упаковка (1)
611,56
Экономия: -73,36 грн
538,20 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 23 мин
Николаев, просп. Центральный, 74-А/1
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, ул. Оводова Николая, 51
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, ул. 600-летия, 17
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 23 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
641,63
Экономия: -67,34 грн
574,29 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 23 мин
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
601,75
Экономия: -65,94 грн
535,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 23 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
576,05
Экономия: -42,55 грн
533,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 23 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/6
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 23 мин
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (1)
978,00 грн