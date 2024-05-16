Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеRILASTIL AQUA МОЛОЧКО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ И СМЯГЧАЮЩЕЕ ДЛЯ ТЕЛАЦены в аптеках

RILASTIL AQUA МОЛОЧКО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ И СМЯГЧАЮЩЕЕ ДЛЯ ТЕЛА 400 мл - Киев (808102) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
978,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
978,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
978,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
957,01
Экономия: -166,07 грн
790,94 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
693,05
Экономия: -20,79 грн
672,26 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
641,50
Экономия: -103,73 грн
537,77 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
978,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
693,05
Экономия: -20,79 грн
672,26 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
655,58
Экономия: -121,49 грн
534,09 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
624,21
Экономия: -85,80 грн
538,41 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 59 мин
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 29 мин
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (2)
978,00 грн