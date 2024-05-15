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RILASTIL AQUA МОЛОЧКО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ И СМЯГЧАЮЩЕЕ ДЛЯ ТЕЛА 400 мл - Харьков (808102) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
590,12
Экономия: -56,62 грн
533,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
608,88
Экономия: -73,07 грн
535,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
656,47
Экономия: -82,18 грн
574,29 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/6
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 253
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Всего: упаковка (1)
966,61
Экономия: -133,09 грн
833,52 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
693,05
Экономия: -20,79 грн
672,26 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 08 мин
Киев, ул. Тальновская, 3
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 23 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
693,05
Экономия: -20,79 грн
672,26 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
939,25
Экономия: -123,85 грн
815,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
Всего: упаковка (2)
876,32
Экономия: -124,83 грн
751,49 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
596,92
Экономия: -63,41 грн
533,51 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (2)
978,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (1)
564,72
Экономия: -70,30 грн
494,42 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
655,58
Экономия: -121,49 грн
534,09 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (1)
978,00 грн