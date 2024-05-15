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RILASTIL AQUA МОЛОЧКО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ И СМЯГЧАЮЩЕЕ ДЛЯ ТЕЛА 400 мл - Днепр (Днепропетровск) (808102) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
609,45
Экономия: -73,64 грн
535,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
580,26
Экономия: -46,76 грн
533,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
656,47
Экономия: -82,18 грн
574,29 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 74-А/1
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/6
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Палия Семена, 120
Всего: упаковка (1)
615,95
Экономия: -77,75 грн
538,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 253
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
693,05
Экономия: -20,79 грн
672,26 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Всего: упаковка (1)
966,61
Экономия: -133,09 грн
833,52 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:45
Киев, ул. Тальновская, 3
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
693,05
Экономия: -20,79 грн
672,26 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
938,53
Экономия: -123,13 грн
815,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
596,92
Экономия: -63,41 грн
533,51 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
646,18
Экономия: -110,26 грн
535,92 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
652,53
Экономия: -90,74 грн
561,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
636,41
Экономия: -98,00 грн
538,41 грн