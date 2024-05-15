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BABARIA МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА С ВИТАМИНОМ E 500 мл - Харьков (720888) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
295,13 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется через 02 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
292,84 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
375,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
294,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
280,53 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (1)
375,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
292,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
293,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
283,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 02 мин
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
294,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
282,56 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (2)
375,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (2)
375,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (1)
375,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
294,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (2)
283,43 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (2)
375,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
294,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
281,73 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 02 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
284,27 грн