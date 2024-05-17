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А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ МОЛОЧКО 400 мл - Запорожье (701796) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
1034,21
Экономия: -176,14 грн
858,07 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
1069,15
Экономия: -102,76 грн
966,39 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
1078,00
Экономия: -215,60 грн
862,40 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
897,00
Экономия: -179,40 грн
717,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
985,95
Экономия: -197,15 грн
788,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
Всего: упаковка (1)
1078,00
Экономия: -215,60 грн
862,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
1078,00
Экономия: -215,60 грн
862,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
1078,00
Экономия: -215,60 грн
862,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 57 мин
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (1)
985,95
Экономия: -197,15 грн
788,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
897,00
Экономия: -179,40 грн
717,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
897,00
Экономия: -179,40 грн
717,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
985,95
Экономия: -197,15 грн
788,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
1078,00
Экономия: -215,60 грн
862,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
985,95
Экономия: -197,15 грн
788,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
985,95
Экономия: -197,15 грн
788,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
Всего: упаковка (1)
985,95
Экономия: -197,15 грн
788,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
1078,00
Экономия: -32,34 грн
1045,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
985,95
Экономия: -197,15 грн
788,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 57 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (3)
850,11 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
1017,13
Экономия: -0,82 грн
1016,31 грн