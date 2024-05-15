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А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ МОЛОЧКО 400 мл - Харьков (701796) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
1047,48
Экономия: -189,41 грн
858,07 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
1078,00
Экономия: -32,34 грн
1045,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
1078,79
Экономия: -112,40 грн
966,39 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
985,95
Экономия: -29,58 грн
956,37 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 24 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
1078,00
Экономия: -32,34 грн
1045,66 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (1)
985,95
Экономия: -29,58 грн
956,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
Всего: упаковка (1)
1078,00
Экономия: -32,34 грн
1045,66 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
897,00
Экономия: -26,91 грн
870,09 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
1078,00
Экономия: -32,34 грн
1045,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 24 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
985,95
Экономия: -29,58 грн
956,37 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 24 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
1078,00
Экономия: -32,34 грн
1045,66 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
985,95
Экономия: -29,58 грн
956,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
985,95
Экономия: -29,58 грн
956,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
897,00
Экономия: -26,91 грн
870,09 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
897,00
Экономия: -26,91 грн
870,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
Всего: упаковка (1)
985,95
Экономия: -29,58 грн
956,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
985,95
Экономия: -29,58 грн
956,37 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (3)
840,31 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 24 мин
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
1023,41
Экономия: -0,93 грн
1022,48 грн
Аптека биля ратуши
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
845,32 грн