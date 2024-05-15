К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 149 Всего: упаковка (2) 1047,48 Экономия: -189,41 грн 858,07 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1 Всего: упаковка (1) 1078,00 Экономия: -32,34 грн 1045,66 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б Всего: упаковка (1) 1078,79 Экономия: -112,40 грн 966,39 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Мишуги Александра, 4 Всего: упаковка (1) 985,95 Экономия: -29,58 грн 956,37 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется через 24 мин График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 12 Всего: упаковка (1) 1078,00 Экономия: -32,34 грн 1045,66 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, просп. Воскресенский, 36 Всего: упаковка (1) 985,95 Экономия: -29,58 грн 956,37 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Заболотного Академика, 37 Всего: упаковка (1) 1078,00 Экономия: -32,34 грн 1045,66 грн Забронировать

Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Лесники, ул. Ватутина, 170 Всего: упаковка (1) 897,00 Экономия: -26,91 грн 870,09 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Антоновича, 176 Всего: упаковка (1) 1078,00 Экономия: -32,34 грн 1045,66 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется через 24 мин График работы Киев, пл. Спортивная, 1-А Всего: упаковка (1) 985,95 Экономия: -29,58 грн 956,37 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется через 24 мин График работы Киев, ул. Антоновича, 50 Всего: упаковка (1) 1078,00 Экономия: -32,34 грн 1045,66 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Ярославская, 56-А Всего: упаковка (1) 985,95 Экономия: -29,58 грн 956,37 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Бандеры Степана, 23 Всего: упаковка (1) 985,95 Экономия: -29,58 грн 956,37 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, дорога Кольцевая, 1 Всего: упаковка (1) 897,00 Экономия: -26,91 грн 870,09 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Гатное, ул. Киевская, 2-В Всего: упаковка (1) 897,00 Экономия: -26,91 грн 870,09 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Круглосуточно Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2 Всего: упаковка (1) 985,95 Экономия: -29,58 грн 956,37 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5 Всего: упаковка (1) 985,95 Экономия: -29,58 грн 956,37 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ровно, ул. Соборная, 94 Всего: упаковка (3) 840,31 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 24 мин График работы Луцк, просп. Соборности, 43 Всего: упаковка (1) 1023,41 Экономия: -0,93 грн 1022,48 грн Забронировать

Аптека биля ратуши Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19 Всего: упаковка (1) 845,32 грн Забронировать