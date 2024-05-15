К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Соборности, 44 Всего: упаковка (3) 650,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 89 Всего: упаковка (3) 650,00 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1 Всего: упаковка (1) 669,25 Экономия: -20,08 грн 649,17 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Канев, ул. Энергетиков, 12-А Всего: упаковка (1) 536,65 Экономия: -16,10 грн 520,55 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г Всего: упаковка (1) 926,64 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 156 Всего: упаковка (1) 608,40 Экономия: -18,25 грн 590,15 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Милютенко, 12-А Всего: упаковка (1) 725,90 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Княжий Затон, 9 Всего: упаковка (1) 662,48 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется через 24 мин График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 12 Всего: упаковка (1) 926,65 Экономия: -27,80 грн 898,85 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Заболотного Академика, 37 Всего: упаковка (2) 608,40 Экономия: -18,25 грн 590,15 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16 Всего: упаковка (1) 926,65 Экономия: -27,80 грн 898,85 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Леси Украинки, 34 Всего: упаковка (10) 650,00 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Антоновича, 176 Всего: упаковка (2) 608,40 Экономия: -18,25 грн 590,15 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 16-А Всего: упаковка (1) 926,63 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется через 24 мин График работы Киев, пл. Спортивная, 1-А Всего: упаковка (2) 926,65 Экономия: -27,80 грн 898,85 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 21 Всего: упаковка (7) 650,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Большая Васильковская, 44 Всего: упаковка (1) 669,30 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется через 24 мин График работы Киев, ул. Антоновича, 50 Всего: упаковка (1) 926,65 Экономия: -27,80 грн 898,85 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Ярославская, 56-А Всего: упаковка (1) 669,25 Экономия: -20,08 грн 649,17 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, пл. Оболонская, 4-А Всего: упаковка (1) 661,90 грн Забронировать